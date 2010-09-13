ЄБРР збільшив розмір лінії для «ОТП Банку» до 50 млн. дол.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) збільшив розмір лінії для «ОТП Банку» в рамках Програми сприяння розвитку торгівлі (Trade Facilitation Programme) на 30 млн. дол. - до 50 млн. дол. Про це йдеться в прес-релізі банку, переданому агентству УНІАН.

Метою програми є розвиток експорту, імпорту і внутрішньої торгівлі в країнах діяльності ЄБРР, включаючи Україну. У рамках даної програми банк надає гарантії міжнародним підтверджуючим банкам, приймаючи на себе політичні і комерційні ризики міжнародних транзакцій, які виконуються банками в країнах діяльності ЄБРР. У програмі бере участь понад 126 банків-емітентів з 20 країн і більше 700 підтверджуючих банків зі всього світу.

Загальна можлива сума гарантій ЄБРР для здійснення зовнішньоторговельної діяльності клієнтів OTP Bank в рамках Програми складає 50 млн. дол. на строк до двох років, з яких 20 млн. дол. також можуть бути використані для торгового фінансування.

Як пояснили УНІАН в “ОТП Банку”, це вже третє підвищення ліміту за Програмою, учасником якої банк є з 2002 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 липня складали 26,790 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,748 млрд. грн., зобов`язання – 23,743 млрд. грн., статутний капітал - 2,868 млн. грн., власний капітал - 3,047 млрд. грн.

«ОТП Банк» в першому півріччі 2010 року одержав прибуток 236 млн. грн. проти збитку 565 млн. грн. роком раніше.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 травня 20010 року, він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму більше 5 млрд. євро в рамках 197 проектів.