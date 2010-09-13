Золото продовжує дорожчати

Ціни на золото у понеділок, 13 вересня, дещо змінюються, знаходячись під тиском після зростання світових фондових бірж, свідчать дані торгів.

Грудневий ф`ючерс на золото в ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 12.28 мск подорожчав на 0,1 долара - до 1246,7 долара за тройську унцію, передає Bloomberg.

За підсумками торгів у понеділок азіатські фондові індекси зросли в межах 0,9-1,9%, європейські біржі, станом на 12.21 мск, підвищилися на 0,4-0,6%, а провідні американські фондові індекси збільшилися за підсумками торгів у п`ятницю на 0,2-0,5%.

Додатковим негативним чинником для цін на метал є статистичні дані з Китаю, згідно з якими промислове виробництво в країні зросло в серпні на 13,9%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому аналітики чекали зростання показника всього на 13%.

Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни на метал, принаймні, з 1920 року. Подорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній.