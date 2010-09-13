Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні зросло на 9,5%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-липні 2010 року склало 3 млрд. 453,9 млн. дол., що на 9,5% більше, ніж у січні-липні 2009 року (3 млрд. 155,3 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за січень-липень 2010 року експорт товарів склав 27 млрд. 335,5 млн. дол. (на 33,3% більше показника за січень-липень 2009 року), імпорт – 30 млрд. 789,4 млн. дол. (на 30,1% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (за січень-липень 2009 р. – 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 208 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-липнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 26,6% до 30,7%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 4,2% до 7,2%, жирів і масел тваринного або рослинного походження – з 4,9% до 5,1%, руд, шлаків і золи – з 3,1% до 4,8%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 1,9% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії – з 1,7% до 2%.

У той же час зменшилася питома вага механічних машин – з 7% до 6,5%, електричних машин – з 5,2% до 4,7%, зернових культур – з 9,2% до 4,5%, виробів з чорних металів – з 5,5% до 3,6%, добрив – з 2,5% до 1,7%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – з 4,3% до 5,5%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 4,6% до 5,2%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,7% до 4,9%, чорних металів – з 2,5% до 3,2%, руди, шлаків і золи – з 1,6% до 2,5%. Зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 32,4% до 31,6%, механічних машин – з 8,8% до 7,5%, фармацевтичної продукції – з 4,4% до 3,9%.

За даними Держкомстату, в липні 2010 року експорт товарів збільшився, порівняно з липнем минулого року на 32,3% і складав 4 млрд. 247,3 млн. дол., імпорт – на 32,7%, до 5 млрд. 174,9 млн. дол. Негативне сальдо в липні т.г. склало 927,6 млн. дол. проти 688,9 млн. дол. за липень 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 рази – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.