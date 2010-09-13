У Севастополі для легалізації зарплати створять мобільні групи контролю

У Севастополі з метою легалізації заробітної платні на підприємствах будуть створені мобільні групи, до складу яких увійдуть представники економічного блоку районних державних адміністрацій, а також міліції, податкової міліції, інспекції з праці, управління Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ на засіданні колегії адміністрації, яка розглянула питання про результати роботи органів виконавчої влади з легалізації зарплати на підприємствах міста.

За інформацією керівника міста, у липні в Севастополі середній рівень зарплати збільшився на 1,4 тис. підприємствах (61%), а фонд оплати праці зріс з 13,5 млн. грн. у травні до 15,8 млн. грн. Водночас ще не скрізь працівники одержують заробітну платню не нижче від мінімальної.

«Політика держави - вийти на адресну допомогу, але це можна буде зробити тоді, коли буде розв’язане питання про отримання працюючими зарплати, не меншої за мінімальну», - сказав В.САРАТОВ.

Голова адміністрації також зажадав від урядовців при розгляді заяв підприємств на участь у тендерах, конкурсах, на надання дозволів на розміщення торгових об`єктів, при видачі ліцензії, продовженні термінів оренди на земельні ділянки, розгляді питань про надання нових земельних ділянок в оренду враховувати рівень заробітної платні у найнятих робітників суб`єктів господарювання.

Крім того, за інформацією В.САРАТОВА, згідно з даними, що надаються, близько 70% адвокатів у місті одержують зарплату, нижчу за мінімальну. У зв`язку з цим він порекомендував провести засідання колегії адвокатів і з’ясувати причинах такої ситуації, а також встановити, чи відповідають такі показники справжньому становищу.

В.САРАТОВ зобов`язав глав районних адміністрацій кожного тижня проводити засідання робочих груп з питань легалізації заробітної платні і зайнятості населення.