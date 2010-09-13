Профільний комітет вимагає надати робочий проект Податкового кодексу

Парламентський комітет з питань податкової і митної політики вимагає від Міністерства фінансів надати робочий документ за проектом Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, цю вимогу озвучив голова комітету Сергій ТЕРЬОХІН сьогодні під час засідання громадської колегії комітету.

У той же час, заступник міністра фінансів Тетяна ЄФИМЕНКО повідомила, що завтра такий документ буде представлено членам комітету.

Під час громадської колегії також розглянули питання про створення тематичних робочих груп для обговорення відповідних розділів проектів Податкових кодексів.