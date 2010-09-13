Закриття міжбанку: долар досяг 7,9150/7,9215 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9195 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9145/7,9165 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли рівня 7,9150/7,9215 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Об 11:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2577/0,2581 грн./рубль до 12:00 ціни знизилися до 0,2575/0,2578 грн./рубль. До закриття ціни піднялися - 0,2577/0,2580 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і склав 30,7199 рублів за долар (- 0,1501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2685/1,2830 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1415/10,1550 грн./євро, до 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,1425/10,1475 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,1360/10,1465 грн./євро.