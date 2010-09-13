У більшості областей України у серпні зафіксована інфляція

У серпні поточного року проти липня у більшості областей України зафіксована інфляція.

Про це повідомляє офіційний сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами підвищення споживчих цін за підсумками серпня стали Харківська область - інфляція 2,2%, Полтавська, - 2%, Запорізька, - 2%, а також Тернопільська, Черкаська і Чернігівська області - 1,9%.

Дефляція була зафіксована у Києві - 0,3%.

З початку року (серпень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше виросли в Севастополі - на 8,2%, Запорізькій, - 5,4%, Львівській областях, - 5,3%, АР Крим і Харківській області - 5,2%. Менше всього ціни виросли у Вінницькій - 3,1%, Дніпропетровській, - 3,4%, Рівненській - 3,5% і Волинській областях - 3,6%. Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої у серпні стали: Запорізька - 1,1% (з початку року - зростання 3,8%), Чернігівська, - 0,9% (3,3%) і Хмельницька області - 0,6% (3,9%). Зниження цін в серпні зафіксоване в Івано-Франківській - на 1% (зростання 4,5%), в Дніпропетровській - на 0,5% (зростання 5,9%), Львівській, - на 0,5% (зростання 5,9%), Чернівецькій областях, - на 0,6% (3%), м. Київ - на 1,6% (4,1%), м. Севастополь - на 0,3% (7%) та ін.

У Київській і Кіровоградській областях ціни не змінилися.

Алкогольні напої і тютюнові вироби у серпні проти липня найбільше подорожчали в Харківській - на 1,5% (з початку року - зростання 17,2%), Херсонській, - на 8,1% (зростання 17,4%), Полтавській, - 7,8% (зростання 15,7%). Зниження цін не зафіксоване ні в одному регіоні.

Ціни на одяг і взуття в серпні найбільше виросли в Харківській - на 0,4% (з початку року - 0%), Херсонській і Дніпропетровській областях, - на 0,3% (зростання 2,4% і 1,3% відповідно). Найбільше зниження цін зафіксоване в Сумській - на 0,4% (з початку року зниження - 0,7%), Волинській, Чернівецькій областях, АР Крим і в Києві - на 0,3% (зростання - 0,5%, 0,2%, зниження - 0,6%, зростання - 0,9% відповідно). У Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській і Львівській областях ціни не змінилися.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в серпні до липня найбільше подорожчали в Київській - на 15,3% (зростання - 16,6%), Черкаській, - на 15,2% (15,3%) і Чернігівській областях - на 13,2% (15,4%). Зниження цін не зафіксоване в жодному регіоні.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у серпні до липня найбільше виросли в Херсонській - на 0,9% (з початку року - 0%), Тернопільській, Житомирській областях і Севастополі, - на 0,6% (з початку року - 0%, зростання - 1,8%, зниження - на 0,7% відповідно). Зниження цін зафіксоване в 5 областях, найбільше в Чернігівській - на 0,5% (зниження - 0,1%) і Чернівецькій областях - на 0,4% (зниження - 1,3%). У Закарпатській, Луганській і Черкаській областях ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров'я у серпні стали Дніпропетровська, Івано-Франківська і Тернопільська області - на 0,9% (зростання - 0,5%, зниження - 0,9%, зростання - 0,5%). Зниження цін зафіксоване у 8 областях. Найбільше ціна знизилася в Херсонській і Закарпатській областях - на 0,6% і 0,4% відповідно (з початку року - зниження - 0,2%, зростання - 0,9% відповідно). У Вінницькій і Полтавській областях ціни не змінилися.

У липні-серпні у більшості областей зафіксовано зростання цін у сфері транспорту. Найвище зростання зафіксоване в Одеській - на 1,5% (зростання - 6%) і Хмельницькій областях - на 0,6% (5,7%).Ціни на послуги зв'язку в серпні проти липня в більшості областей країни не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури в серпні проти липня найбільше виросли в Дніпропетровській - на 1,5% (зростання - 4,8%), Волинській, - на 1% (зростання - 0,8%) і Рівненській областях - на 0,9% (зростання - 1%). Зниження цін зафіксоване у 9 областях і Севастополі. У Полтавській і Кіровоградській областях ціни не змінилися.

Вартість освіти в серпні до липня збільшилася, в основному у Тернопільській області - на 1,4% (зростання - 1,8%) і Севастополі - на 0,5% (зростання - 3,7%). У 14 областях і АР Крим ціни не змінилися.