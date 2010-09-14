Міжбанк відкрився невеликим підвищенням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим підвищенням котирувань – 7,9130/7,9210 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2575/0,2578 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,2045/10,2175 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2892/1,2894 дол./євро (понеділок, 13 вересня, – 1,2820/1,2822 дол./євро).

У понеділок, 13 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./дол.