МВФ: Криза закінчиться, коли всі знайдуть собі роботу

Директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан заявив, що криза не закінчиться, поки не відновляться робочі місця. Тому глобальна економічна криза все ще далека від свого завершення, повідомляє k2kapital.

За даними Міжнародного валютного фонду, за час кризи кількість безробітних в світі збільшилася більш ніж на 30 млн. і складає зараз близько 210 млн. чоловік. Керівник МВФ вважає, що поки безробіття не знизиться значно, про закінчення кризи говорити рано.

"Тому ідея, що криза вже позаду, звичайно, є неправильним уявленням", - заявив Стросс-Кан, виступаючи на спільній прес-конференції МВФ і Міжнародної організації праці з питань боротьби з різким зростанням безробіття в результаті фінансової кризи.

"Дуже важливо, щоби багато організацій спільно проводили політику заохочення створення нових робочих місць".