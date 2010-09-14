FOREX CLUB: Проноз ситуації на валютному ринку

Необхідність залучення додаткового капіталу німецькими банками і країнами Єврозони чинитиме тиск на вартість євро на поточному тижні. Крім того, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, на динаміку валют на світовому ринку вплинуть публікації даних про споживчу інфляцію, роздрібні продажі і приток інвестиційного капіталу в США, а також дані про споживчу інфляцію в Єврозоні і індексі ділової активності ZEW по Німеччині.

Очікується, як відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні, що Банк Швейцарії і Банк Нової Зеландії на поточному тижні залишать ставки незмінними на рівні 0,25% і 3%, відповідно. У коментарях до даного рішення Банку Швейцарії учасникам ринку варто звернути увагу на прогноз темпів зростання ВВП в 2010 році. Попереднє прогнозне значення складало 2%. Експерти не виключають, що дана оцінка може бути переглянута у бік зниження і спровокувати зростання валютної пари USD/CHF.

Що стосується Банку Нової Зеландії, то той факт, що держрегулятор не збирається підвищувати процентну ставку, на цей раз є дещо несподіваним, оскільки на попередньому засіданні 29 липня подальше зростання ставки розглядалося як неминуча подія. Коментарі Банку Нової Зеландії відносно стану світової і національної економік, ймовірно, будуть більш негативними в порівнянні з попередніми заявами і можуть привести до зниження вартості новозеландського долара по відношенню до долара США. Ціновий діапазон змін курсу валютної пари євро/долар на поточному тижні – 1,2600–1,2900, британський фунт/долар – 1,5230-1,5600.