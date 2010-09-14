Готівковий курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,92 грн./дол., продають – за 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 13 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,11/10,25 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,04-10,19 грн./євро, з продажу – в межах 10,19-10,35 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 13 вересня підвищився на 0,3% і сьогодні становить 0,2530/0,2595 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., курс продажу – 7,95 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,5% і сьогодні становить 10,13 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,24 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,04-10,19 грн./євро, з продажу – в межах 10,19-10,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,3% порівняно з 13 вересня і сьогодні становить 0,2529 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2592 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,91/7,97 грн., євро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2350/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,91/7,96 грн., євро – 9,95/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2610 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,92/7,95 грн., євро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9082, до євро – 10,123287, до російського рубля – 0,25774.