Банк Росії підвищив з 15 вересня курс долара і євро
12:45, 14 вересня 2010Фінанси
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Офіційний курс долара, встановлений Центральним банком Російської Федерації з 15 вересня, зріс на 2,18 копійки – до 30,7049 рубля, курс євро збільшився на 20,29 копійки - до 39,5264 рубля, йдеться у даних Банку Росії, повідомляє РИА Новости.
Вартість бівалютної корзини, розрахована по офіційних курсах, склала 34,67 рубля на середу проти 34,57 рубля на вівторок.
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