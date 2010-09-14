Банк Росії підвищив з 15 вересня курс долара і євро

Офіційний курс долара, встановлений Центральним банком Російської Федерації з 15 вересня, зріс на 2,18 копійки – до 30,7049 рубля, курс євро збільшився на 20,29 копійки - до 39,5264 рубля, йдеться у даних Банку Росії, повідомляє РИА Новости.

Вартість бівалютної корзини, розрахована по офіційних курсах, склала 34,67 рубля на середу проти 34,57 рубля на вівторок.