Ціна золота підвищилася

Ціна на золото росте на торгах у вівторок на тлі зниження курсу долара до світових валют, що робить дорогоцінний метал привабливішим активом для інвестицій, свідчать дані торгів, повідомляє РИА Новости.

Грудневий ф`ючерс на золото на 12.46 мск в Нью-Йорку на біржі Comex подорожчав на 0,6% - до 1255,3 долара за тройську унцію.

"Ми спостерігали значне здешевлення долара і подорожчання євро, - приводить агентство Bloomberg думку глави відділу з торгових операцій Investec Australia Дарована Хеткота (Darren Heathcote). - Зовсім не дивно, що ціни на золото досягли таких висот. Ми як і раніше можемо спробувати подолати позначку 1275 доларів за унцію в недалекому майбутньому".

Золото з початку поточного року подорожчало на 14% і може продемонструвати зростання вартості десятий рік поспіль, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. Подорожчання золота в останні роки було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.