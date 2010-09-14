Фонд соцстрахування на випадок безробіття пропонує списувати борги за страховими внесками

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття пропонує списувати заборгованість зі сплати страхових внесків і штрафні санкції, як безнадійні, лише у разі, якщо вони утворилися в період до 1 січня 2011 року, зокрема, за страховими внесками, термін сплати яких на 1 січня 2011 року не настав.

Проект відповідної постанови правління фонду розміщено на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Проект постанови розроблено згідно із Законом «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, пропонується внести відповідні зміни до порядку проведення органами держслужби зайнятості списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків і страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків або рішення суду про закриття юрособи, що не пов`язане з банкрутством (постанова правління фонду від 22 жовтня 2002 року №146), а також до порядку списання безнадійної заборгованості за страховими внесками в процесі банкрутства (постанова правління фонду від 16 липня 2004 року №292) і порядок списання заборгованості за внесками, яка залишилася непогашеною у зв`язку з відмовою в її стягуванні за рішенням суду (постанова правління фонду від 18 липня 2007 року №452).