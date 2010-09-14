Литвин повернув уряду проект бюджету-2011

Кабінет Міністрів України 13 вересня подав до парламенту проект Державного бюджету на 2011 рік, однак, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повернув його до уряду.

Про це сьогодні сказав В.ЛИТВИН на прес-конференції на Рівненщині, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

Голова ВР пояснив, що керувався липневим рішенням парламенту про винесення на всенародне обговорення проекту Податкового кодексу, і враховував спільні позиції гілок влади і суспільства про те, що бюджет наступного року має бути розроблений на новій податковій основі. Також, за словами В.ЛИТВИНА, він враховував ту обставину, що 7 вересня парламент заслухав результати обговорення Податкового кодексу і підтвердив, що бюджет має базуватися лише на новій податковій базі.

В.ЛИТВИН також зазначив, що повернув до уряду проект Державного бюджету на 2011 рік з пропозицією, яка співпадає з позицією Президента України і рекомендаціями Ради регіонів від 9 вересня 2010 року про те, аби Кабінет міністрів розробив бюджет на новій податковій основі з урахуванням норм Бюджетного кодексу. «Я вважаю це рішення правильним, і у мене були всі підстави не реєструвати поданий документ для направлення у парламентські комітети», - сказав він. При цьому спікер зазначив, що урядовий документ був лише зареєстрований як вхідний. «Я розглянув і обговорив це питання, порадився з працівниками юридичного управління, і прийняв таке рішення», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що сьогодні «ми повинні демонструвати логіку: всі чекають нового Податкового кодексу, який повинен зробити наше податкове законодавство зрозумілим, прозорим, простим в адмініструванні і таким, яке захищатиме тих, хто платить податки».