Закриття міжбанку: долар - 7,9175/7,9255 грн. Євро - 10,1620/10,1750 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9130/7,9210 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися до 7,9195/7,9270 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися - 7,9175/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9182 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2578 грн./рубль до 12:00 ціни знизилися до 0,2574/0,2577 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2571/0,2574 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і склав 30,7950 рублів за долар (+0,0751).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2892/1,2894 дол./євро, а до 14:45 впали - 1,2836/1,2838 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2045/10,2175 грн./євро, до 12:00 ціни піднялися до 10,2065/10,2185 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли донизу – 10,1620/10,1750 грн./євро.