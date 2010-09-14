НБУ просить банки надати інформацію про обсяги та структуру комісійних прибутків

Національний банк України (НБУ) просить банки надати інформацію про об'єми і структуру комісійних прибутків.

Про це говориться в телеграмі НБУ від 14 вересня 2010 р., текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"З метою виконання функцій нагляду просимо надати інформацію про структуру і об'єми комісійних прибутків, отриманих банком на 1 вересня 2010 року", - сказано в повідомленні.

При цьому, комісійні прибутки мають бути розподілені за видами операцій залежно від фінансового інструменту, з яким вони пов'язані. Наприклад, комісійні прибутки: за операціями кредитування; за операціями з цінними паперами; за операціями на валютному ринку і ринку банківських металів. Також необхідно надати інформацію про комісійні прибутки від позабалансових операцій і комісійні прибутки від довірчого управління.

Вказана інформація має бути надана в Нацбанк до 20 вересня 2010 року.

Як повідомляли, за січень-червень 2010 року об'єм комісійних прибутків комерційних банків склав 8,215 млрд. грн. або 10,5% від загального об'єму прибутків банків за вказаний період.