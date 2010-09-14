«Київміськбуд» у вересні введе в експлуатацію близько 100 тис. кв. м житла

Акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" у вересні поточного року планує ввести в експлуатацію близько 100 тис. кв. м житла в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент ХК "Київміськбуд" Василь МОЖАР.

"На вересень ми вийшли з можливістю відзвітувати і ввести в дію ще близько п'яти об'єктів. Напевно, буде близько 100 тис. кв. м", - сказав він.

Президент холдингу уточнив, що у вересні будуть відкриті під заселення житловий будинок №1 в мікрорайоні 9-а на Осокорках (площа - 31,8 тис. кв. м) і житловий будинок №16-а в мікрорайоні 2 на Позняках (площа - 29,7 тис. кв. м).

"Ще на виході: вул. Козацька, 112, Позняки- 10 будинки №8 і №11, Позняки- 2 будинки №16 і 3-а. Це ще близько 80 тис. кв. м. Ми цього року практично виходимо з усіма об'єктами, запланованими до введення", - зазначив президент холдингу.

Крім того, В. МОЖАР повідомив, що цього року компанія зайшла на нові майданчики розміром 2,5 тис. кв. м для будівництва житла. "Це нові об'єкти, які ми заклали цього року і вводитимуться вони в наступному і 2012 роках", - уточнив він.

Президент компанії також зазначив, що цього року компанія почала будівництво чотирьох житлових будинків, частина квартир у яких призначена для інвесторів, постраждалих від діяльності групи компаній "Еліта-центр". Зокрема, у грудні цього року буде введений в експлуатацію перший будинок для потерпілих на проспекті Правди, 5.

"Ми почали будівництво чотирьох будинків, ще плануємо зайти на два будинки і проектуємо чотири будинки, для того, щоб загальний об'єм будинків, які будуватимуться за цією програмою, склав 9 майданчиків. Це близько 500 квартир, які ми передамо безкоштовно Києву для передачі постраждалим інвесторам", - пояснив В. МОЖАР.

Як повідомляв УНІАН, АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" планує до кінця поточного року почати будівництво ще шести будинків, частина квартир в яких буде передана для інвесторів потерпілих від діяльності групи компаній"Еліта-центр".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія "Київміськбуд" як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що складає 48% від загального об'єму житлового будівництва в Києві і 22% - в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.