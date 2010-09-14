Проект Податкового кодексу обговорять 17 вересня на розширеному засіданні Кабміну

Проект Податкового кодексу планують обговорити на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю промисловців і підприємців України 17 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Він зазначив, що документ має бути ще раз проаналізований за участю провідних об'єднань промисловців і підприємців. "Нам необхідно вийти на єдиний проект тому, що дуже багато сьогодні спікерів, які м'яко кажучи, представляють свою позицію щодо цього дуже серйозного системного законопроекту", - сказав президент УСПП.

Він сказав, що документ має бути збалансований з урахуванням інтересів як платників податків, так і держави. "Ми домовилися сьогодні з прем'єр-міністром, що проект Податкового кодексу буде розглянутий на розширеному засіданні Кабінету міністрів з участь промисловців і підприємців, працедавців і експертів…Це має бути спільний продукт, який можна буде далі удосконалювати на усіх етапах його розгляду у Верховній Раді. За попередніми домовленостями, таке засідання Кабміну планують провести 17 вересня", - сказав А.КІНАХ.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення. 3 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу. ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення. Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив упевненість, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.