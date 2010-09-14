П’ятеро одеситів крали гроші з банківських рахунків іноземців

Працівники Антикорупційного бюро Головного Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України викрили організовану злочинну групу з 5 жителів Одеси, які займалися розкраданням грошових коштів у особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України, за оперативною інформацією встановлено, що учасники ОЗУ за допомогою спеціального устаткування проникали в банківські рахунки іноземних підприємств, установ і організацій і спустошували їх. За попередніми даними, місячні "гонорари" хакерів складали від 300 до 500 тисяч доларів.

Під час проведення обшуків у офісних та інших приміщеннях, оперативники вилучили сервери, комп'ютери, друк, штампи, бланки, платіжні картки, наркотики, зброю, 350 тисяч доларів, фіктивні документи, підробні паспорти та інші докази злочинної діяльності групи.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 Карного кодексу України.

Проводять заходи щодо виявлення усіх обставин злочинної діяльності ОЗУ і встановлюють потерпілих.