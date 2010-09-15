У проекті Податкового кодексу передбачено зниження фінансових санкцій для бізнесу – Колесніков

Проектом Податкового кодексу передбачено значне зниження фінансових санкцій для бізнесу. Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Зокрема, вдалося переконати Мінфін і Державну податкову адміністрацію в доцільності зменшення фінансових санкцій, які накладаються на підприємців», - зазначив він.

Наприклад, ст.17 завершальних і перехідних положень проекту Кодексу регулюються штрафи за порушення законодавства при розрахункових операціях, говорить Б.КОЛЕСНІКОВ. «У даний час, якщо продавець не видасть чек, то податковий інспектор має право накласти на підприємця штраф у розмірі 500% від вартості проданих товарів, тоді як після набуття чинності даного проекту Податкового кодексу, обсяг санкцій становитиме 20%, - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ. - Фактично, ми зменшуємо фінансові санкції за цією статтею в десятки разів».

Крім того, буде зменшено штраф за несплату задекларованої суми податків у строк більш як 60 днів – з 50% від суми боргу до 20%.