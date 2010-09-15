Золото встановило новий ціновий рекорд

Вартість золота на торгах у Нью-Йорку у вівторок досягла чергового рекорду - 1269,2 долара за унцію.

Попередній рекорд - 1266,5 долара за унцію - був зафіксований 21 червня, нагадує агентство Bloomberg.

Попит на золото росте на тлі побоювань уповільнення темпів зростання світової економіки, що підтримують інвестиції в дорогоцінний метал, як один з найбільш надійних інструментів хеджування ризиків.

До 17:51 ціна грудневих ф`ючерсів на золото становила 1267,5 долара за унцію, що на 20,4 долара, або на 1,7%, вище за рівень понеділка.