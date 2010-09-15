Мінфін збільшив продаж ОВДП на 39%

Міністерство фінансів на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики у вівторок збільшило обсяг продажів на 39% у порівнянні з аукціонами тижневої давності - до 629,07 млн. гривень.

Про це ідеться у повідомленні прес-служби Мінфіну.

Згідно із повідомленням, основний обсяг продажів припав на шестимісячні ОВДП - 583,8 млн. гривень, тоді як дванадцятимісячних облігацій було продано на 45,27 млн. гривень.

Максимальна прибутковість шестимісячних ОВДП була встановлена на рівні 9% річних, дванадцятимісячних - 10,9% річних.

Покупці просили за шестимісячними облігаціями до 11,65% річних, за дванадцятимісячними - до 12% річних.

До продажу пропонувалися також трирічні і п`ятирічні облігації, однак на купівлю перших заявки були відсутні, а другі Мінфін відмовився продавати із запропонованою покупцями прибутковістю 13,9-14,75% річних.

Усього Мінфін задовольнив 8 з 34 заявок.

Сумарний попит на аукціонах (за номіналом) виріс в порівнянні з аукціонами 7 вересня на 33% - до 2,18 млрд. гривень.

Середньозважена дохідність на аукціонах склала 9,14% річних при середньозваженому терміні до погашення 6,5 місяців, тоді як тиждень тому - 9,69% річних на 18,3 місяця.

У цілому з початку 2010 року Мінфін розмістив ОВДП на суму близько 34,7 млрд. гривень.

Крім того, в кінці серпня уряд випустив облігації в рахунок оформлення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ-облігації) на 16,4 млрд. гривень.