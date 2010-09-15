Литвин: Янукович підпише Закон «Про бурштин»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише прийнятий парламентом Закон «Про бурштин», який дозволить налагодити, крім промислового, старательське видобування цієї сировини у північних районах Рівненщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив в ефірі Рівненської обласної держтелерадіокомпанії.

За словами спікера, згідно з цим законом, бурштин вилучено з переліку дорогоцінних каменів, що дозволяє налагодити його видобуток та реалізацію підприємцям, які одержать відповідну ліцензію і дотримуватимуться визначених правил ведення такого бізнесу. У свою чергу це вирішить проблему контрабанди бурштину з території Рівненщини та сприятиме зайнятості місцевого населення, додав голова ВР.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з розробників цього закону, колишній народний депутат України, а нині голова Державного комітету лісового господарства Микола ШЕРШУН, для започаткування такої справи не потрібно буде їхати до Києва чи обласного центру, достатньо лише взяти дозвіл у місцевій сільській раді. Ліцензії на старательське видобування бурштину будуть видаватися лише на ті ділянки, на яких не ведеться промислове його видобування.

Це не перший закон, який регулює видобування бурштину на Рівненщині, де є єдині в Україні значні родовища такої сировини. Однак усі попередні законодавчі ініціативи не були реалізовані через те, що бурштин як природна сировина був у переліку дорогоцінних каменів, видобування яких має вести лише держава.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про бурштин" Верховна Рада України ухвалила 9 вересня.