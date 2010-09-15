Японія продовжить валютну інтервенцію

Уряд і центробанк Японії готові продовжити почату сьогодні в односторонньому порядку валютну інтервенцію в цілях стабілізації курсу ієни. Про це сьогодні заявив в Токіо високопоставлений представник міністерства фінансів Японії. За його словами, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, "сьогоднішній захід слід розглядати як перший у серії подібних кроків".

Представник Мінфіну висловив надію на те, що "валютна інтервенція викличе зміну тенденцій на фондовому і валютному ринках і приведе до появи на них нових гравців". Усі подальші дії, пояснив він, "робитимуть влада і центробанк з урахуванням результатів ретельного моніторингу за обстановкою на валютному ринку і реальною зміною курсу ієни".

Як зазначив раніше сьогодні міністр фінансів Есіхіко Нода, вказівка про початок великої закупівлі доларів з метою вплинути на курс національної валюти була віддана о 10:30 за місцевим часом /5:30 мск/. Е. Нода не уточнив точних об'ємів грошових вливань, проте підкреслив, що "влада ще минулого тижня визначила, що поріг у 82 ієни для поточного положення на ринках повинен стати граничним".

Інтервенція помітно ослабила курс ієни по відношенню до долара. Зараз за один долар в Токіо дають вже 84,86 ієн - на 1,63 ієн більше порівняно з ситуацією в минулий вівторок. Японський уряд пішов на цей надзвичайний крок уперше з березня 2004 р, коли таким шляхом була зупинена ревальвація ієни. Її зміцнення в останні місяці привело до скорочення прибутку орієнтованих на експорт японських компаній.