Кабмін 17 вересня розгляне проект Податкового кодексу. Азаров запросив опозицію

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ запрошує представників опозиції взяти участь у спеціальному засіданні Кабінету міністрів 17 вересня, на якому обговорюватимуть проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ наголосив на необхідності схвалення документу в уряді і його прийняття у Верховній Раді і доручив робочій групі на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ допрацювати документ протягом двох днів.

"У п'ятницю ми проведемо спеціальне засідання Кабінету міністрів для розгляду зауважень і пропозицій і затвердження остаточного тексту законопроекту для подачі його у Верховну Раду", - сказав він.

На засідання, зазначив прем'єр-міністр, будуть запрошені представники Адміністрації Президента, профільних комітетів Верховної Ради, асоціацій учасників ринку і опозиції.

"Ми також запросимо представників опозиції, тому що уряд максимальний відкрито для діалогу і критики. Ми дамо можливість виступити кожному, хто захоче внести конструктивні і ділові пропозиції до законопроекту", - сказав М.АЗАРОВ. Він у черговий раз підкреслив, що в Податковому кодексі мають бути передбачені механізми для розвитку і модернізації усіх галузей економіки.

"Разом з цим ми чітко розуміємо, що межі досконалості немає. Інтереси різних груп можуть бути різними, але у якийсь момент необхідно зупинитися в дискусіях і починати діяти. Такий момент наступив, тому що подальше затягування прийняття Податкового кодексу затримує прийняття бюджету наступного року, а ми не можемо допустити помилок минулого уряду, коли новий рік країна розпочала без головного фінансового документа», - сказал М.АЗАРОВ.