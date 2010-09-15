Азаров доручив держмонополіям протягом місяця підготувати першочергові інвестпроекти

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив державним монополіям і підприємствам протягом місяця підготувати першочергові інвестиційні проекти з модернізації і розвитку.

Про це прем'єр заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми повинні протягом місяця розглянути усі інноваційні проекти наших держмонополій і підприємств і визначити шляхи модернізації і відновлення", - сказав М.АЗАРОВ. Він доручив першому віце-прем'єр-міністрові України Андрію КЛЮЄВУ обговорити питання інвестиційного розвитку з найбільшими корпораціями країни.

"Уряд пропонує стати на шлях з двостороннім рухом. З одного боку, ми повинні знати про плани найбільших підприємств і враховувати їх у своїх розрахунках розвитку. З іншого боку, ми готові стимулювати відновлення базових галузей економіки", - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив необхідність активізувати роботу держструктур, котрі працюють у напрямі залучення інвестицій.

"Ми повинні зробити чіткий розрахунок робіт на 2011-й рік, пов'язавши його з можливостями держави, кредитною підтримкою банківської сфери і іноземними інвестиціями", - сказав прем'єр.