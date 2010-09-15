Уряд погасив борг з повернення ПДВ облігаціями на понад 13 млн. грн.

На сьогодні уряд погасив борг з повернення податку на додану вартість (ПДВ) облігаціями на понад 13 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні у коментарі журналістам.

"На сьогодні вже зараховано нашим підприємствам більше 13 млрд. ПДВ-облігацій. Залишається 3,3 млрд. грн., які треба повернути. Я думаю, що вони будуть повернені до кінця місяця, тому що залишилися дрібні компанії (кому треба повернути ПДВ - УНІАН). Їх багато, але просто складний механізм повернення", - сказав С. ТІГІПКО.

При цьому зазначив, що на сьогодні дисконт ПДВ-облігацій складає 18-19%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред'явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила об'єм протермінованої заборгованості.

Як повідомляло "Дзеркало тижня" з посиланням на інформоване джерело, Кабінет міністрів України має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з приводу збільшення квоти з випуску ПДВ-облігацій ще на 10-12 млрд. грн.

ПДВ-облігації випускають для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що складає 91% від загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обороту паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситимуть по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.