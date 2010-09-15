Міжбанк: до 12:00 ціна долара виросла, євро знизилася

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9210 грн./дол., до 12:00 ціни виросли до 7,9240/7,9325 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2578 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2576/0,2579 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль трохи підвищився і до 12:00 встановився на рівні 30,7970 рублів за долар (+0,0020).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2994/1,2996 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2865/10,2960 грн./євро, до 12:00 ціни знизилися до 10,2735/10,2905 грн./євро.