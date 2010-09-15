Приватизація принесе Росії за 5 років 50 млрд. дол.

Прибутки від приватизації державного майна в Росії протягом найближчих п`яти років можуть скласти приблизно $10 млрд щорічно. Про це заявив міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, повідомляє k2kapital.

"Ми говоримо, що п`ять років матимемо програму приватизації, рівну приблизно 10 мільярдам доларів прибутків від продажу пакетів на рік", - заявив голова Мінфіну.

Раніше голова Мінекономрозвитку Ельвіра Набіулліна заздалегідь оцінювала прибутки від приватизації в суму близько 700 млрд рублів за 3 роки.