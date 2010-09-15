Опозиція звинувачує уряд у зриві бюджетного процесу

Нинішній уряд зірвав бюджетний процес.

Про це заявив прем'єр опозиційного уряду, член фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

"Уперше за багато років проект державного бюджету наступного року не поданий на розгляд Верховної Ради у терміни, встановлені Конституцією України", - сказав він.

С. СОБОЛЄВ зазначив, що інформація про те, що голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нібито повернув "проект бюджету" уряду, є нічим іншим, як "качкою", оскільки офіційно жоден проект до ВР не вносили.

"Розрекламована Партією регіонів так звана "міцна вертикаль влади" ЯНУКОВИЧА виявилася нездатною забезпечити нормальний хід бюджетного процесу. Більше того - сьогодні немає навіть проекту Податкового кодексу, на якому можна було б базувати бюджет наступного року", - сказав він.

"Вертикаль влади" не працює на користь людей. Концентрація влади потрібна ЯНУКОВИЧУ виключно заради власного збагачення і поліпшення добробуту його оточення", - вважає прем'єр опозиційного уряду.

С. СОБОЛЄВ також зазначив, що Віктор ЯНУКОВИЧ "використовує цю вертикаль для політичних репресій до своїх ідейних опонентів і порушення соціальних і економічних прав людини в Україні".

"Тому парламентська фракція БЮТ вимагає від уряду негайно представити на розгляд Верховної Ради проект бюджету на 2011 рік", - сказав С. СОБОЛЄВ.