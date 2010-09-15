Мінекономіки доручено доопрацювати програму соціально-економічного розвитку на 2011 рік

Кабінет міністрів України доручив Міністерству економіки доопрацювати законопроект програми соціально-економічного розвитку на 2011 рік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив міністр економіки України Василь ЦУШКО.

"Ми сьогодні схвалили документ, але його необхідно ще доопрацювати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ підкреслив, що програма соціально-економічного розвитку на 2011 рік фактично є планом дій з реалізації у 2011-му році програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА "Україна для людей".