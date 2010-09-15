Експерт: Зовнішньоторговий дефіцит за підсумками 2010 р. може скласти 5,6 млрд. дол.

Зовнішньоторговельний дефіцит за підсумками 2010 р. виросте до 5,6 млрд. дол. (за методологією Національного банку України), у 2011 р. його зростання також продовжиться - до 6,7 млрд. дол.

Такий прогноз в коментарі УНІАН озвучив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій БЕСПЯТОВ.

Аналітик прогнозує зростання імпорту в країну у четвертому кварталі 2010 р., оскільки згідно з договірними зобов'язаннями з Росією, Україна повинна купити 36,5 млрд. куб. м газу впродовж року.

Коментуючи оприлюднені дані Держкомстату щодо торгівлі товарами в липні, А. БЕСПЯТОВ зазначив, що експорт товарів з України зменшився на 2% (місяць до місяця), оскільки зниження постачань продукції металургії (- 13%) і машинобудування (- 8,8%) частково нівелювалися зростанням експорту групи енергетичних матеріалів і мінералів (у першу чергу, коксу і бензину) на 38% м/м. У порівнянні з минулим роком, об'єми постачань по усіх основних статтях експорту виросли, виключенням стала лише сільськогосподарська галузь на тлі зниження урожаю зерна в нинішньому році. На думку аналітика, імпорт виріс на 9% м/м в липні в основному завдяки імпорту машинобудівної продукції, включаючи інвестиційну складову (виробниче устаткування) і автомобілі. Імпорт енергетичних матеріалів виріс на 7% м/м у зв'язку із зростанням імпорту нафти. Імпорт хімічної продукції виріс на 8% м/м в липні у зв'язку з початком сезонних закупівель добрив напередодні посівної кампанії.