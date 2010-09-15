Польський експерт про жорстку позицію України щодо зони вільної торгівлі з ЄС

Жорстка позиція української влади в переговорах про створення зони вільної торгівлі з Європейським союзом ускладнює співпрацю і погіршує атмосферу взаємин.

Таку думку кореспондентові УНІАН в Польщі висловив аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

За його словами, створюється враження, що українська влада дивиться на ці переговори "не як на шанс часткової інтеграції України в Європейський Союз, а як на бізнесову транзакцію, у якій треба максимально виграти".

Г. ГРОМАДСЬКИЙ зазначив, що насправді, за великим рахунком, ЄС особливо не зацікавлений в створенні зони вільної торгівлі з Україною, тому жорстка позиція українців у переговорах може бути зручною, особливо для частини європейських політиків.

Експерт додав, що угода про вільну торгівлю є частиною умов про Асоціацію з Євросоюзом, яку, згідно з деклараціями влади, теж хоче підписати Україна. Г. ГРОМАДСЬКИЙ також сказав, що європейці бачать проблему в погіршенні демократичних стандартів в Україні, але не готові перейти до жорсткої публічної критики заради збереження політичної стабільності в державі, яка є провідним безпосереднім сусідом ЄС.

При цьому, за переконанням експерта, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, якому делікатно вказували на ці проблеми під час його візиту в Брюссель цього тижня, повинен усвідомлювати, що подальше погіршення демократичних стандартів може негативно вплинути на стосунки з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо про лист міністрів закордонних справ Польщі, Швеції і Чехії главі МЗС України Костянтину ГРИЩЕНКУ, у якому вони закликали розблоковувати процес переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС. Голова українського уряду Микола АЗАРОВ заявив цього тижня, що Україна хоче створити з ЄС зону вільної торгівлі без обмежень і вилучень і не зацікавлена в іншому варіанті, оскільки може торгувати з іншими державами світу у рамках СОТ.