Закриття міжбанку: долар виріс, євро - теж

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9160/7,9210 грн./дол., до 12:00 ціни виросли до 7,9240/7,9325 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9320/7,9410 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:20 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH 7,9082/7,9282 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2578 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2576/0,2579 грн./рубль. До закриття ціни знизилися - 0,2573/0,2576 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 30,8505 рублів за долар (+0,0555).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2960/1,3020 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2865/10,2960 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,2735/10,2905 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH виросли – 10,2910/10,3050 грн./євро.