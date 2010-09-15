У серпні річна інфляція у єврозоні зменшилася до 1,6%

У серпні 2010 року річна інфляція (серпень до серпня) в зоні євро складала 1,6% проти 1,7% в липні, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) - 2,0% проти 2,1% у липні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з липнем, у серпні 2010 р. була зареєстрована інфляція у 0,2% у єврозоні і в ЄС- 27.

У серпні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (- 1,2%), Латвії (- 0,4%) та Німеччині (1,0%).

Найбільша річна інфляція у серпні зафіксована в Румунії (7,6%), Греції (5,6%) та Угорщині (3,6%).

У серпні 2009 року річна інфляція складала "мінус" 0,2% в зоні євро і 0,6% в ЄС- 27.