Fitch підтвердило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента за зобов`язаннями в іноземній і національній валютах України на рівні "В" зі "стабільним" прогнозом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби агентства.

Згідно із повідомленням, також підтверджені короткостроковий РДЕ України на рівні "В" і стеля рейтингу країни - також на рівні "В".

В агентстві зазначають, що, у цілому, як і наданий у липні 2010 року, рейтинг дефолту емітента за зобов`язаннями в іноземній і національній валютах "В" зі "стабільним" прогнозом відображає ознаки економічного зростання, поліпшення стабільності внутрішньополітичної середовища після президентських виборів, зниження фінансової нестійкості, а також підписання нової кредитної угоди з МВФ.

Разом з тим, рейтингове агентство відзначає значні ризики в короткостроковій перспективі, що пов`язано зі збереженням кризових явищ у банківській системі, високим валовим обсягом зовнішньої заборгованості, а також значним дефіцитом бюджету та в цілому держпотребою у фінансуванні.