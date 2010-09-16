Ціна золота знизилась

Ціна золота у середу відкатилась від рекордної позначки на фоні фіксації прибутку і зростання курсу долара порівняно з єною, повідомляє k2kapital.

За результатами регулярної торгової сесії на Нью-йоркській товарній біржї, NYMEX, грудневі ф`ючерси на поставку золота подешевшали на $3 до $1268,70 за тройську унцію.

Грудневі ф`ючерсb на поставку срібла зросли на $0,14 до $20,57 за унцію. Паладій із терміном поставки у грудні злетіли на $5,80 до $559,60 за унцію.