Київщина уклала інвестугоди на 2 мільярди доларів

Київська обладміністрація вже уклала договори з інвестиційних проектів на суму 2 млрд. гривень і планує збільшити цей пакет до 10 млрд. доларів.

Про це заявив голова Київської обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк, повідомляє Економічна правда.

"У нас сьогодні є наміри - Київська область буде мати пакет на суму майже 10 млрд. доларів", - сказав він.

"Сьогодні складаються дуже хороші умови для того, щоб до нас приходили інвестори", - підкреслив Присяжнюк.

За його словами, цьому сприяють заходи щодо спрощення дозвільної документації, які зроблені як на загальнодержавному рівні, зокрема, з прийняттям бюджетного кодексу і надалі - податкового, так і керівництвом Київської області.

Присяжнюк нагадав, що в Київській області створена спеціальна координаційна рада.

"Сьогодні інвесторам, які приходять в область, не потрібно бігати по різних відомствах і узгоджувати проект місяцями й роками. У мене є інвестиційна компанія, яка працює разом з координаційною радою, і, беручи того чи іншого інвестора, забезпечує повністю проходження документів під своїм контролем ", - відзначив він.