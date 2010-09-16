Єна відновила ріст

Курс долара до євро росте під час торгів у четвер на тлі зниження на ринках акцій Азії.

Тим часом єна дорожчає в парах з доларом і євро, відіграючи падіння за підсумками торгів у середу, повідомила Економічна правда.

Євро у четвер коштує 1,2993 долар порівняно з 1,3011 на закриття торгів у Нью-Йорку 15 вересня.

Курс євро до єни знизився до цього часу зі 111,56 до 110,98 єни.

Вартість долара в парі з єною опустилася з 85,78 до 85,41 єни.

Курс єни знову росте в четвер, але як і раніше тримається близько 2-тижневого мінімуму до долара, після того, як напередодні Японія провела інтервенцію на валютному ринку для послаблення національної валюти.

Японська влада продала на ринку до 1 трлн. єн, тобто до 11 млрд. доларів.

У результаті курс єни впав протягом дня з 82,85 за долар до 85,77.

У четвер японська валюта досягла 85,28 у порівнянні з 85,75 на закритті напередодні в Нью-Йорку, відігравши частину втрат.

Токіо в четвер може знову втрутитися в ситуацію на ринку, пише агентство Bloomberg.

Багато аналітиків вважають, що ефект від одиничної інтервенції буде незначним.

"Ми продовжимо вживати рішучих заходів, коли це необхідно", - заявив у четвер прем`єр Наото Кан, який на цьому тижні був переобраний лідером правлячої Демократичної партії, зберігши посаду глави кабінету міністрів.

Міністр фінансів Японії Йосіхіко Нода сказав, оголошуючи у середу про інтервенцію, що метою втручання в ситуацію на ринку є обмеження надмірних коливань національної валюти.

Влада Японії вдалися до прямого втручання в ситуацію на валютному ринку вперше за шість років, після того як курс досяг рекордного за 15 років рівня.

Токіо розглядає кордон в 82 єни за долар у якості лінії оборони.