Єна відновила ріст
Курс долара до євро росте під час торгів у четвер на тлі зниження на ринках акцій Азії.
Тим часом єна дорожчає в парах з доларом і євро, відіграючи падіння за підсумками торгів у середу, повідомила Економічна правда.
Євро у четвер коштує 1,2993 долар порівняно з 1,3011 на закриття торгів у Нью-Йорку 15 вересня.
Курс євро до єни знизився до цього часу зі 111,56 до 110,98 єни.
Вартість долара в парі з єною опустилася з 85,78 до 85,41 єни.
Курс єни знову росте в четвер, але як і раніше тримається близько 2-тижневого мінімуму до долара, після того, як напередодні Японія провела інтервенцію на валютному ринку для послаблення національної валюти.
Японська влада продала на ринку до 1 трлн. єн, тобто до 11 млрд. доларів.
У результаті курс єни впав протягом дня з 82,85 за долар до 85,77.
У четвер японська валюта досягла 85,28 у порівнянні з 85,75 на закритті напередодні в Нью-Йорку, відігравши частину втрат.
Токіо в четвер може знову втрутитися в ситуацію на ринку, пише агентство Bloomberg.
Багато аналітиків вважають, що ефект від одиничної інтервенції буде незначним.
"Ми продовжимо вживати рішучих заходів, коли це необхідно", - заявив у четвер прем`єр Наото Кан, який на цьому тижні був переобраний лідером правлячої Демократичної партії, зберігши посаду глави кабінету міністрів.
Міністр фінансів Японії Йосіхіко Нода сказав, оголошуючи у середу про інтервенцію, що метою втручання в ситуацію на ринку є обмеження надмірних коливань національної валюти.
Влада Японії вдалися до прямого втручання в ситуацію на валютному ринку вперше за шість років, після того як курс досяг рекордного за 15 років рівня.
Токіо розглядає кордон в 82 єни за долар у якості лінії оборони.