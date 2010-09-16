Київрада виділила 47 млн. грн. для викупу акцій додаткової емісії банку «Хрещатик»

Київрада виділила 47 млн. грн. з міського бюджету для викупу акцій додаткової емісії комерційного банку «Хрещатик» для збереження частки територіальної громади Києва у статутному фонді банку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні сесії Київради, де розглядалося питання про внесення змін до бюджету столиці на поточний рік.

За відповідне рішення проголосували 98 з 113 депутатів міськради.

Виступаючи перед присутніми заступник голови Київської міської держадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО нагадав, що 30 липня цього року на позачергових зборах акціонерів банку «Хрещатик» було порушене питання про збільшення розміру статутного фонду банку – планується його збільшення шляхом проведення додаткової емісії на 200 млн. грн.

На сьогодні, за інформацією Р.КРАМАРЕНКА, частка територіальної громади Києва становить у статутному фонді банку 24,1%.

Щоб зберегти цей відсоток, Києву необхідно терміново виділити 47 млн. грн. з міського бюджету, сказав він.

«У разі відсутності такого внеску місто Київ розмиє власний пакет і не матиме контролю у даному банку», - підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.

Крім того, він поінформував депутатів, що зміни до бюджету вносяться у зв`язку з виділенням з Держбюджету місту Києву 78 млн. грн. на реалізацію різних заходів. З урахуванням цієї суми будуть збільшені видатки загального фонду міського бюджету на 78 млн. грн., з яких на галузь охорони здоров`я, – 34 млн. грн. і 17 млн. грн. – на програму соціального захисту населення.

Зміни до бюджету були підтримані депутатським корпусом.

Як повідомляв УНІАН, банк «Хрещатик» вирішив збільшити статутний капітал майже в 1,3 рази – до 817,96 млн. грн. Відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів банку 30 липня п.р.

Збільшення статутного капіталу майже на 32,5% здійснюється за рахунок додаткових внесків (чергова, восьма емісія акцій банку запланована на осінь п.р., акції планується розмістити серед існуючих акціонерів).

За словами голови правління банку «Хрещатик» Дмитра ГРИДЖУКА, кошти, які спрямовано на збільшення статутного капіталу, планується використовувати на розширення обсягів активних операцій, розвиток інфраструктури банку і запровадження нових технологій.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк «Хрещатик» зареєстроване у травні 1993 року і на сьогодні входить до групи великих банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку становили 6,454 млрд. грн., зобов`язання – 5,782 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,12 млрд. грн., власний капітал – 671,329 млн. грн., статутний капітал – 617,76 млн. грн.

Чистий прибуток ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» у II кварталі 2010 року становив 3,442 млн. грн.

Акціонерами банку «Хрещатик» є ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь – 37,678%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь – 23,7037%.

За даними агентства Fitch, до 58% акцій банку побічно контролює Київська інвестиційна група.