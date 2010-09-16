Литвин перевищив свої повноваження, повернувши проект держбюджету-2011 Кабміну - Ветвицький

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань бюджету Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція “БЮТ-Батьківщина”) вважає, що голова ВР Володимир ЛИТВИН перевищив свої службові повноваження, повернувши за власною ініціативою до Кабінету міністрів проект державного бюджету на 2011 рік.

Таку думку Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив у коментарі УНІАН.

«Народні депутати більше не потрібні. За них одноосібне рішення приймає В.ЛИТВИН. Захотілося йому повернути вже зареєстрований законопроект назад до Кабміну, і він це зробив. При цьому порушивши не тільки Регламент, а й Конституцію, в якій говориться, що законопроекти розглядаються усіма народними обранцями, а не однією людиною», - сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Народний депутат також звернув увагу на той факт, що глава парламенту вже не вперше демонструє однобоке трактування закону. «Володимир Михайлович уже не перший раз притримує невигідні законопроекти від розгляду у Верховній Раді. Наприклад, такий потрібний країні законопроект про повну заборону реклами тютюнових виробів (№ 5164 - УНІАН) вже цілий рік ігнорується в парламенті в порушення всіх існуючих законодавчих процедур. При цьому ЛИТВИН все ще не відреагував на моє письмове звернення до нього з проханням вирішити беззаконня, що панує прямо на його очах. От і виходить, що тепер голова Верховної Ради сам вирішує, які закони затверджувати, а які - ні. Решта 449 депутатів йому, якщо й потрібні, то хіба що для меблів», - вважає народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 13 вересня подав до парламенту проект державного бюджету на 2011 рік, однак голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН повернув його до уряду.

В.ЛИТВИН пояснив, що керувався липневим рішенням парламенту про винесення на всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України, і враховував спільні позиції гілок влади та громадськості в тому, що бюджет наступного року повинен бути розроблений на новій податковій основі. В.ЛИТВИН також зазначив, що повернув до уряду проект державного бюджету на 2011 рік з пропозицією, яка співпадає з позицією Президента України та рекомендаціями Ради регіонів від 9 вересня 2010 року про те, щоб Кабінет міністрів розробив бюджет на новій податковій основі. При цьому спікер підкреслив, що урядовий документ був зареєстрований тільки як вхідний. «Я розглянув і обговорив це питання, порадився з працівниками юридичного управління, і прийняв таке рішення», – сказав він.

Законопроект № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)» був зареєстрований у Верховній Раді України 24 вересня 2009 року з ініціативи депутатів фракції Партії регіонів (Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Ганна ГЕРМАН, Тетяна БАХТЕЄВА, Олена БОНДАРЕНКО, Нестор ШУФРИЧ), НУ-НС (Леся ОРОБЕЦЬ, Владислав КАСЬКІВ, Андрій ПАРУБІЙ), КПУ (Олександр ГОЛУБ, Євген ЦАРЬКОВ) і БЮТ (Олег ЛЯШКО, Андрій ШЕВЧЕНКО, Євгеній СУСЛОВ, Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ). Законопроект був схвалений комітетами ВР з питань охорони здоров’я, а також свободи слова та інформації, але не був винесений в сесійну залу для голосування.

Проект закону пропонує заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, зокрема, в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи та послуги.

8 вересня 2010 року Д.ВЕТВИЦЬКИЙ направив депутатське звернення на ім’я голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА з проханням негайно поставити законопроект № 5164 на розгляд парламенту.