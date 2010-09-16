Міжбанк: на 12:00 котирування 7,9310/7,9380 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9425 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9310/7,9380 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2564 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2560/0,2563 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся, і на 12:00 встановився на рівні 30,9301 рублів за долар (+0,0796).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3026/1,3028 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3225/10,3370 грн./євро, на 12:00 ціни склали 10,3235/10,3355 грн./євро.