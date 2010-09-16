Інвестиційна компанія Horizon Capital купує 100% «Фортіс Страхування Життя

Україна». Про це УНІАН повідомили в прес-службі інвесткомпанії.

«Сьогодні американська інвестиційна компанія Horizon Capital досягла домовленості з бельгійсько-голландською фінансовою групою ageas (раніше: Fortis Group) про придбання 100% акцій ЧАО «Фортіс Страхування Життя Україна», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що транзакція буде завершена до кінця 2010 року. Фінансові умови операції не розголошуються за згодою сторін.

Придбання представництва Fortis в Україні стало першою інвестицією Horizon Capital у фінансовий сектор з часів фінансової кризи, яка почалася в кінці 2008 року.

На сьогодні в портфель інвестора входять такі фінустанови, як Platinum Bank (Україна), MTBank (Белорусь) і Fincombank (Молдова), а також страхова компанія «Універсальна» (Україна).

Довідка УНІАН. Horizon Capital заснована в 2006 р. Компанія управляє приватними фондами прямого інвестування і інвестує в компанії середнього розміру з високим потенціалом зростання і прибутковості в Україні, Білорусі і Молдові.

ПАТ «Фортіс Страхування Життя Україна» посідає 6-е місце на ринку страхування життя України. До 16 вересня 2010 р. компанія входила в склад міжнародної фінансової групи Fortis Holding (Fortis Insurance International). Станом на 1 липня 2010 р. статутний капітал компанії складає 45 млн. грн., активи – 128,310 млн. грн., страхові резерви – 33,641 млн. грн., власний капітал – 110,585 млн. грн.