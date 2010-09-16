В Україні 67% пенсіонерів одержують пенсії до 1000 грн. – Тігіпко

В Україні 67% пенсіонерів одержують пенсію до 1000 грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу, присвяченого обговоренню питання запровадження накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду у 2008 році становив 17 млрд. грн., поточного року його вдалося з 29 млрд. грн. знизити до 26 млрд. грн. Проте для усунення дефіциту бюджету ПФ необхідно вжити ряд заходів, зокрема, обмежити максимальний розмір пенсій, збільшити пенсійний стаж, запровадити стимули для працівників, щоб вони залишалися працювати після досягнення пенсійного віку, а також розглянути питання про введення індикативної заробітної плати.

Крім того, відзначив С.ТІГІПКО, для введення в Україні другого рівня пенсійного забезпечення необхідно розвивати фондовий ринок, а також спрямувати соціальну політику на легалізацію заробітної плати.