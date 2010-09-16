КМДА розраховує залучити 360 млн. грн. від продажу землі іноземним представництвам

Влада Києва розраховує залучити цього року до міського бюджету 360 млн. грн. додаткових коштів за рахунок продажу земельних ділянок іноземним представництвам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, кажучи про можливі додаткові механізми поповнення міського бюджету.

Р.КРАМАРЕНКО відзначив, що у цілому бюджет Києва на сьогодні, враховуючи всі внесені до нього зміни, збільшено на 73 млн. грн. Водночас загальне збільшення за Програмою соціально-економічного розвитку столиці на цей рік становило 160 млн. грн.

Кажучи про можливі шляхи залучення додаткових коштів до бюджету Києва, Р.КРАМАРЕНКО сказав: «Ми розробляємо ряд пропозицій, у тому числі і Кабінету міністрів, в частині реалізації землі іноземним представництвам, які протягом трьох років не були узгоджені ні Кабміном, ні КМДА. Тому ми підготували звернення до Кабінету міністрів з приводу дозволу на реалізацію. Це дозволить залучити близько 360 млн. грн. до кінця року».

Крім того, за його словами, розробляється ряд заходів щодо роботи зі стягнення прибуткового податку з фізичних лиць.

Також мерія веде роботу з податківцями і райадміністраціями в частині перегляду договорів оренди і договорів користування з урахуванням збільшення ставки з 1% до 3%. «Це дасть можливість одержувати Києву ще десь 900 млн. грн. на рік як сплату за землю», - повідомив Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, вищеперераховані заходи забезпечать фінансування затвердженої програми соціально-економічного розвитку Києва.