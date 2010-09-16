Валовий зовнішній борг України у II кварталі 2010 р. збільшився на 1,7%

Валовий зовнішній борг України за II квартал цього року збільшився 1,714 млрд. дол., або на 1,7%, і на 1 липня 2010 року становив 104,549 млрд. дол.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, борг сектору державного управління за зазначений період збільшився на 10% - до 19,358 млрд. дол., борг сектору органів грошово-кредитного регулювання скоротився на 3% - до 5,855 млн. дол.

За даними НБУ, борг банківського сектору України в І кварталі зменшився на 4% - до 28,237 млрд. дол. Головним чинникам такого скорочення стало зменшення довгострокових зобов`язань банків на 1,239 млрд. дол. – до 23,444 млрд. дол. Короткостроковий борг банків у цілому становив 4,7 млрд. дол. і порівняно з початком року істотно не змінився.

Зовнішній борг інших секторів економіки зріс на 3% - до 45,965 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2009 році скоротився на 1,4%, або на 1,472 млрд. дол., і на 1 січня 2010 року становив 103,323 млрд. дол.