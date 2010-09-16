Литвин за відставку економічного блоку уряду в разі неухвалення Податкового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне ставити питання про відставку економічного блоку уряду в разі неухвалення Податкового кодексу, який запропонований Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Обухові Київської області.

В.ЛИТВИН зазначив, що проект Податкового кодексу «досить складний». Водночас він наголосив, що не сприймає того, що «люди, які відповідальні за розробку закону, його критикують».

За словами голови ВР, якщо у парламенті не вистачить голосів для підтримки урядового законопроекту, «тоді треба ставити питання про відповідальність економічного блоку уряду». «Я вважаю, що до цього справа не дійде», - додав він.

В.ЛИТВИН сказав: «Мені дивно слухати, коли люди відповідають за цей документ, і наліво та направо його критикують».

Він підкреслив, що усім зрозуміло, що «влада має призначення не критикувати, а працювати, а критикувати повинна опозиція».

За словами В.ЛИТВИНА, у парламент має бути більше часу для розгляду у першому читанні проекту Податкового кодексу. Він вважає, що для цього, «можливо, потрібно більше часу, ніж зазвичай».

Голова ВР не виключає, що проект Податкового кодексу буде переданий до парламенту “у понеділок-вівторок”.