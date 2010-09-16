FOREX CLUB: про ситуацію на валютному ринку

Среда, 15 вересня, стала вирішальною на японської ієни, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні. Цього дня Банк Японії нарешті провів валютну інтервенцію шляхом масованого продажу національної валюти, і виконано це було вже о другій годині азіатської торгової сесії. Як заявив журналістам міністр фінансів Японії Єсіхіко Нода, різке зміцнення ієни у вівторок «виявилося проблемою, яка не могла залишатися без реакції». «Реакція» Банку Японії привела до ослаблення ієни до 85.77 ієн за долар. Перед цим, проте, пара долар/ієна встигла відновити багаторічний мінімум на познасці 82.86.

І якщо євро і фунт залишалися у стороні від цих проблем, то, як відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні, франк відразу після ієнової інтервенції різко послабшав до долара на тлі припущень про можливу відповідь Національного банку Швейцарії, що також знаходиться в напруженні від національної валюти, яка стрімко зміцнюється. Курс франка, таким чином, послабшав до 1,0048. Засідання ЦБ Швейцарії з питання базової ставки відбудеться сьогодні, 16 вересня, причому експерти банку UBS висловлювалися про можливість підвищення ставок, що, природно, не знімає ризику інтервенції.

Відкриття американських ринків відбулося позитивно, інвестори сприйняли новину про інтервенцію як позитивну для японських експортерів. На хвилі зростання фондової упевненості євро і фунт рушили вгору, євро досяг 5-тижневого максимуму на відмітці 1.3036, а фунт підвищився до рівня 1.5650.

Тим часом, ЦБ Нової Зеландії залишив основну процентну ставку на колишньому рівні 3%.

Прогноз на четвер, 16 вересня

Згідно з даними FOREX CLUB в Україні, у четвер ситуація на ринку FOREX також буде вельми насиченою. З основних новин варто відзначити дані щодо зміни обсягу обороту роздрібної торгівлі у Великобританії, засідання Національного банку Швейцарії з питання базової ставки, реліз даних по кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США та інформацію про чистий обсяг покупок довгострокових американських цінних паперів іноземними інвесторами.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, підтримкою для євро/долара буде рівень 1.2920, найближчим опором – 1,3130, для фунта підтримкою буде рівень 1.5530, а опором – 1.5690. Для валютної пари долар/ієна ситуація буде неоднозначна, оскільки представники Банку Японії випустили заяву про можливість повторних інтервенцій у разі потреби». Тому підтримкою парі долар/ієна буде рівень 85.00.