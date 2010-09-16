Інфляція у вересні перевищить показник 1,2% - Мінекономіки

За прогнозами Міністерства економіки України, показник інфляції у вересні поточного року перевищить рівень 1,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра економіки України Ірина КРЮЧКОВА сьогодні на прес-конференції.

Крім того, вона відзначила, що уряд змінив свій серпневий прогноз рівня інфляції за підсумками 2010 року з 13,1 до 12%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в серпні 2010 року порівняно з липнем п.р. становила 1,2%, з початку року – 4,3%.

Порівняно з серпнем 2009 року показник інфляції становив 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

Дефляція в Україні у липні 2010 року щодо червня становила 0,2%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,1%, до липня 2009 року – 6,8%. У січні-липні 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція становила 9,3%.